Безбородов Аркадий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1961
Сын: Безбородов Юрий Аркадьевич
Мать ребёнка: Пильник Ольга Самойловна
Рождение ребёнка
10.05.1963
Сын: Безбородов Анатолий Аркадьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно