Попов Алексей Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти20.05.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Попов Абрам
Мать: Попова Анна
Рождение ребёнка
01.02.1946
Дочь: Постовалова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Пильник Ольга Самойловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пильник Ольга Самойловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зотова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
20.05.1951