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Попов Алексей Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

20.05.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ВM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Попов Абрам

Мать: Попова Анна

Рождение ребёнка
01.02.1946

Дочь: Постовалова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Пильник Ольга Самойловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пильник Ольга Самойловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доминиковская Ирина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
20.05.1951