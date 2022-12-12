Брызгалова Евфимия Антоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1835 ст.
Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1837 ст.
Дочь: Брызгалова Мария Петровна
Отец ребёнка: Брызгалов Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
14.10.1838 ст.
Отец ребёнка: Брызгалов Пётр Яковлевич
Смерть
Неизвестно