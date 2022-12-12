Брызгалова Евфимия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалова Евфимия Антоновна

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Место рождения

Высоково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Высоково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
20.01.1835 ст.

Муж: Брызгалов Пётр Яковлевич

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1837 ст.

Дочь: Брызгалова Мария Петровна

Отец ребёнка: Брызгалов Пётр Яковлевич

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.10.1838 ст.

Сын: Брызгалов Яков Петрович

Отец ребёнка: Брызгалов Пётр Яковлевич

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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