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Брызгалов Пётр Яковлевич

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Место рождения

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

14.07.1838 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Брызгалов Яков Васильевич

Мать: не указана

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
20.01.1835 ст.

Жена: Брызгалова Евфимия Антоновна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1837 ст.

Дочь: Брызгалова Мария Петровна

Мать ребёнка: Брызгалова Евфимия Антоновна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
14.07.1838 ст.
Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.10.1838 ст.

Сын: Брызгалов Яков Петрович

Мать ребёнка: Брызгалова Евфимия Антоновна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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