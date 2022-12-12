Брызгалов Пётр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти14.07.1838 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Брызгалов Яков Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1835 ст.
Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1837 ст.
Дочь: Брызгалова Мария Петровна
Мать ребёнка: Брызгалова Евфимия Антоновна
Смерть
14.07.1838 ст.
Рождение ребёнка
14.10.1838 ст.
Мать ребёнка: Брызгалова Евфимия Антоновна