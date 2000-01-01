Рощин Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Рощин Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1910
Дочь: Тюхтина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Рощина Евгения Родионовна
Рождение ребёнка
06.07.1914
Мать ребёнка: Рощина Евгения Родионовна
Рождение ребёнка
20.10.1920
Мать ребёнка: Рощина Евгения Родионовна
Рождение ребёнка
04.11.1926
Сын: Рощин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Рощина Анастасия Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
лавочник Вологодская обл.
Место жительства
Неизвестно
Тимохино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Рощина Евгения Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Рощина Евгения Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943