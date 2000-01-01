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Рощин Николай Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Рощин Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1910

Дочь: Тюхтина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Рощина Евгения Родионовна

Рождение ребёнка
06.07.1914

Сын: Рощин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Рощина Евгения Родионовна

Рождение ребёнка
20.10.1920

Сын: Рощин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Рощина Евгения Родионовна

Рождение ребёнка
04.11.1926

Сын: Рощин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Рощина Анастасия Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
лавочник Вологодская обл.
Место жительства
Неизвестно
Тимохино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рощина Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Рощина Евгения Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Рощина Евгения Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рощина Евгения Родионовна

Смерть
1943
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