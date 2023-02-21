Рощин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРощин Александр Николаевич

Рощин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1926

Дата смерти

09.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1926

Отец: Рощин Николай Кузьмич

Мать: Рощина Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.03.1951

Сын: Рощин Николай Александрович

Мать ребёнка: Рощина Римма Николаевна

Рождение ребёнка
03.07.1952

Дочь: Беляева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Рощина Римма Николаевна

Рождение ребёнка
09.09.1955

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Рощина Римма Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рощина Римма Николаевна

Смерть
09.07.1987