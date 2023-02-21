Рощин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1926
Дата смерти09.07.1987
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1926
Отец: Рощин Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
05.03.1951
Сын: Рощин Николай Александрович
Мать ребёнка: Рощина Римма Николаевна
Рождение ребёнка
03.07.1952
Дочь: Беляева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Рощина Римма Николаевна
Рождение ребёнка
09.09.1955
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Рощина Римма Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рощина Римма Николаевна
Смерть
09.07.1987