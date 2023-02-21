Рощина Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощина Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1926

Сын: Рощин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Рощин Николай Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Вологодская обл., Кадуйский р-н.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рощин Николай Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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