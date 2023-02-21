Рощина (Ивановская) Евгения Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ивановский Родион Арсентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1910
Дочь: Тюхтина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Рощин Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
06.07.1914
Отец ребёнка: Рощин Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
20.10.1920
Отец ребёнка: Рощин Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Рощин Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Рощин Николай Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно