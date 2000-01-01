Степанида Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Наумова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Гудкова Маланья Иванова

Отец ребёнка: Иван Минеев

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Гликерия Иванова

Отец ребёнка: Иван Минеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Минеев

Смерть
После 1834
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