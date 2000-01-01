Степанида Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Гудкова Маланья Иванова
Отец ребёнка: Иван Минеев
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Гликерия Иванова
Отец ребёнка: Иван Минеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Минеев
Смерть
После 1834