Сальная (Снижко) Галина (Анна) Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1927
Дата смерти16.04.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1927
Отец: Снижко Ефим Игнатович
Мать: Снижко Устинья Семеноана
Рождение ребёнка
22.11.1949
Отец ребёнка: Сальный Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
21.12.1954
Отец ребёнка: Сальный Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
15.06.1958
Дочь: Афанасьева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Сальный Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.2006