Сальная (Снижко) Галина (Анна) Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальная (Снижко) Галина (Анна) Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1927

Дата смерти

16.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1927

Отец: Снижко Ефим Игнатович

Мать: Снижко Устинья Семеноана

Рождение ребёнка
22.11.1949

Сын: Сальный Николай Иванович

Отец ребёнка: Сальный Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
21.12.1954

Сын: Сальный Алексей Иванович

Отец ребёнка: Сальный Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
15.06.1958

Дочь: Афанасьева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Сальный Иван Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальный Иван Фёдорович

Смерть
16.04.2006
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