Афанасьева (Сальная) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1958
Бракосочетание
24.04.1976
Рождение ребёнка
02.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афанасьев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афанасьев Владимир Иванович