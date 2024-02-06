Афанасьева (Сальная) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Сальная) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1958

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

1953 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1958

Отец: Сальный Иван Фёдорович

Мать: Сальная (Снижко) Галина (Анна) Ефимовна

Бракосочетание
24.04.1976

Муж: Афанасьев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
02.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасьев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
24.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасьев Владимир Иванович

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