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Сальный Алексей Иванович

Место рождения

Петровская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

21.12.1954

Дата смерти

25.09.1995

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1954

Отец: Сальный Иван Фёдорович

Мать: Сальная Галина Ефимовна

Петровская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1973

Сын: Гошенко Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Гошенко Лидия

Рождение ребёнка
20.04.1982

Сын: Сальный Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.09.1995
После аварии на Чернобыльской АЭС участвовал в ликвидации последствий. В результате чего получил поражение легких, долго боролся с болезнью, причина смерти туберкулез в открытой форме.
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