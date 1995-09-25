Сальный Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения21.12.1954
Дата смерти25.09.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1954
Отец: Сальный Иван Фёдорович
Мать: Сальная Галина Ефимовна
Рождение ребёнка
1973
Сын: Гошенко Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Гошенко Лидия
Рождение ребёнка
20.04.1982
Смерть
25.09.1995
После аварии на Чернобыльской АЭС участвовал в ликвидации последствий. В результате чего получил поражение легких, долго боролся с болезнью, причина смерти туберкулез в открытой форме.