Снижко Ефим Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1903
Дата смерти10.08.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1903
Отец: Снижко Игнат
Рождение ребёнка
15.04.1927
Дочь: Сальная Галина Ефимовна
Мать ребёнка: Снижко Устинья Семеноана
Рождение ребёнка
10.10.1940
Дочь: Коханова Любовь Ефимовна
Мать ребёнка: Снижко Устинья Семеноана
Петровская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубко Надежда Ефимовна
Мать ребёнка: Снижко Устинья Семеноана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Снижко Устинья Семеноана
Смерть
10.08.1974