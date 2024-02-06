Снижко Ефим Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снижко Ефим Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1903

Дата смерти

10.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1903

Отец: Снижко Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1927

Дочь: Сальная Галина Ефимовна

Мать ребёнка: Снижко Устинья Семеноана

Рождение ребёнка
10.10.1940

Дочь: Коханова Любовь Ефимовна

Мать ребёнка: Снижко Устинья Семеноана

Петровская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубко Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: Снижко Устинья Семеноана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Снижко Устинья Семеноана

Смерть
10.08.1974
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