слобода Братошинская, слобода Братошинская, Красносельская волость, Царскосельский уезд (на 1913) — Familio

Братошинская

Красносельская волость, Царскосельский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О приеме в рекруты по найму по настоящему общему набору Курылева Царскосельского уезда Красносельской волости села Братошинская. 1866 г. // Центральный государственный ис Показать все
По жалобе крестьянки слободы Братошинской, Красносельской волости, Царскосельского уезда, П. Юзихиной по делу о земле. 1896 г. // Центральный государственный исторический Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Царскосельский уезд, Красносельская волость
581. Братошинская, слобода бывшая удельная, дворов 84, жителей 593, волостное правление (уездный город в 20 верстах), школа, почтовая станция, 15 лавок, трактир, постоялы Показать все

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Красносельская волость
Братошинская сл., потч. контора, земская ст., жел.-дор. ст.203 стан4 участок4Красное Село.
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