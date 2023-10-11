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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О приеме в рекруты по найму по настоящему общему набору Курылева Царскосельского уезда Красносельской волости села Братошинская. 1866 г. // Центральный государственный ис Показать все
По жалобе крестьянки слободы Братошинской, Красносельской волости, Царскосельского уезда, П. Юзихиной по делу о земле. 1896 г. // Центральный государственный исторический Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
581. Братошинская, слобода бывшая удельная, дворов 84, жителей 593, волостное правление (уездный город в 20 верстах), школа, почтовая станция, 15 лавок, трактир, постоялы Показать все
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Братошинская сл., потч. контора, земская ст., жел.-дор. ст.203 стан––4 участок4Красное Село.