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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О разрешении на постройку часовни в д. Перевоз Ижорской волости Царскосельского у. 1873 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. О Показать все
По жалобе купчихи П. Петровой на закрытие питейной торговли в д. Перевоз, Ижорской волости, Царскосельского уезда земским начальником 2-го участка. 1893–1894 гг. // Центр Показать все
О формальном отмежевании крестьянских наделов д. Перевоз, Ижорской волости, Царскосельского уезда. 1895–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
По жалобе крестьянина д. Перевоз Ижорской волости Царскосельского уезда Федора Немолотова на занятие интервалов между его постройками крестьянкой д. Перевоз Аграфеной Але Показать все
Об отграничении и разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Перевоз Ижорской волости Царскосельского у. 1914–1915 гг. // Центральный государст Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3920Перевоз, д. вл.при р. Тосне.211028109111Пристань на р. Тосне. Известко-обжигательные печи.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
563. Перевоз, деревня бывшая владельческая, при реке Тосне, дворов 43, жителей 291, часовня, 3 лавки, постоялый двор
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Перевоз д. 191 стан25132 участок30станция Саблино.