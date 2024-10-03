деревня Перевоз, Ижорская волость, Царскосельский уезд (на 1913) — Familio

Перевоз

Ижорская волость, Царскосельский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О разрешении на постройку часовни в д. Перевоз Ижорской волости Царскосельского у. 1873 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. О Показать все
По жалобе купчихи П. Петровой на закрытие питейной торговли в д. Перевоз, Ижорской волости, Царскосельского уезда земским начальником 2-го участка. 1893–1894 гг. // Центр Показать все
О формальном отмежевании крестьянских наделов д. Перевоз, Ижорской волости, Царскосельского уезда. 1895–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
По жалобе крестьянина д. Перевоз Ижорской волости Царскосельского уезда Федора Немолотова на занятие интервалов между его постройками крестьянкой д. Перевоз Аграфеной Але Показать все
Об отграничении и разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Перевоз Ижорской волости Царскосельского у. 1914–1915 гг. // Центральный государст Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Царскосельский уезд
3920Перевоз, д. вл.при р. Тосне.211028109111Пристань на р. Тосне. Известко-обжигательные печи.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Царскосельский уезд, Изворская волость
563. Перевоз, деревня бывшая владельческая, при реке Тосне, дворов 43, жителей 291, часовня, 3 лавки, постоялый двор

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Ижорская волость
Перевоз д. 191 стан25132 участок30станция Саблино.

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