деревня Мордвиновка, деревня Мордвиновка, Покровская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906) — Familio

Мордвиновка

Покровская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2734Мордвиновка (Новая Барановка), деревня.при рч. Тятере.653184859Р. — Мельница водяная. Извозничество, тканье кулей, делание колес и ободьев, пилка леса.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Оренбургская губерния, Стерлитамакский уезд
С. Васильевка и Д. Мордвиновка6Ник., Фед. и Африк. Васил. Бондаревские128933

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Покровская волость
10Мордвиновка (Барановка), д. при реч. Тятерь, прос. дор., х.-з. маг.653032134138Земледелие
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