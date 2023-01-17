Нижняя Буранчина
Аллагуватовская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2617Нижняя Буранчина, деревня.при р. Белой.2024297879Б. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство, лесной промысел, извозничество.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1361. Буранчина Нижняя, деревня бывшая государственная, при реке Белой, дворов 24, жителей 120, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
21Нижне-Буранчина, д. при р. Белой, прос. дор., мечеть, х.-з. маг.23547131133Земледелие и приготовление кумыса, сбываемого на месте и в г. Стерлит.