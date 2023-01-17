деревня Нижняя Буранчина, деревня Нижняя Буранчина, Аллагуватовская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906) — Familio

Нижняя Буранчина

Аллагуватовская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2617Нижняя Буранчина, деревня.при р. Белой.2024297879Б. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство, лесной промысел, извозничество.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Аллагуватовская волость
1361. Буранчина Нижняя, деревня бывшая государственная, при реке Белой, дворов 24, жителей 120, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Аллагуватовская волость
21Нижне-Буранчина, д. при р. Белой, прос. дор., мечеть, х.-з. маг.23547131133Земледелие и приготовление кумыса, сбываемого на месте и в г. Стерлит.
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