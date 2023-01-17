деревня Рязановка, деревня Рязановка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Рязановка

Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2701Резановка (Рязановка), село.при рч. Куганаке.1250176403443Р. — Церковь православная 1. Часовня. Мельниц водяных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Рязановская волость
1553. Рязановка (Резановка), село бывшее государственное, при речке Куганаке, дворов 97, жителей 739, волостное правление (уездный город в 13 верстах), церковь православн Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Рязановская волость
34Рязановское, с. при р. Куганаке, почт. дор., вол. прав., церковь (постр. в 1841 г.), зем. шк., 3 бак. лав., х.-з. маг., куз., 2 вод. мел.13172743630Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Стерлитамакский район
523885Рязановкадеревня53°40'00"55°46'00"N-40-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Стерлитамакский муниципальный район, Сельское поселение Рязановский сельсовет
80649480101д Рязановкадеревня
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