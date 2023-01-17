Рязановка
Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2701Резановка (Рязановка), село.при рч. Куганаке.1250176403443Р. — Церковь православная 1. Часовня. Мельниц водяных 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1553. Рязановка (Резановка), село бывшее государственное, при речке Куганаке, дворов 97, жителей 739, волостное правление (уездный город в 13 верстах), церковь православн Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
34Рязановское, с. при р. Куганаке, почт. дор., вол. прав., церковь (постр. в 1841 г.), зем. шк., 3 бак. лав., х.-з. маг., куз., 2 вод. мел.13—172743630Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
523885Рязановкадеревня53°40'00"55°46'00"N-40-088
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Стерлитамакский муниципальный район, Сельское поселение Рязановский сельсовет
80649480101д Рязановкадеревня