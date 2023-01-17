Зилим-Караново
Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2569Зилим-Каранова, деревня.при ключе.803075202235Б. Мечеть 1. Училище. Лавок 20. Пчеловодство, лесной промысел.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1489. Зелим-Каранова, деревня бывшая государственная, при речке Каране, дворов 114, жителей 490, волостное правление (уездный город в 75 верстах), мечеть, школа, лавки, б Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
8Зилим-Каранова, д. при род. Каран, прос. дор., 2 мечети, 5 бак. лав., 2 кузн., вол. прав., баз. по сред.80156436423Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
519071Зилим-Карановосело54°14'00"56°33'00"N-40-066
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Гафурийский муниципальный район, Сельское поселение Зилим-Карановский сельсовет
80621416101с Зилим-Карановосело