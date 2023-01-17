село Зилим-Караново, село Зилим-Караново, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Зилим-Караново

Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2569Зилим-Каранова, деревня.при ключе.803075202235Б. Мечеть 1. Училище. Лавок 20. Пчеловодство, лесной промысел.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Княчир-Табынская волость
1489. Зелим-Каранова, деревня бывшая государственная, при речке Каране, дворов 114, жителей 490, волостное правление (уездный город в 75 верстах), мечеть, школа, лавки, б Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Кальчир-Табынская волость
8Зилим-Каранова, д. при род. Каран, прос. дор., 2 мечети, 5 бак. лав., 2 кузн., вол. прав., баз. по сред.80156436423Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Гафурийский район
519071Зилим-Карановосело54°14'00"56°33'00"N-40-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Гафурийский муниципальный район, Сельское поселение Зилим-Карановский сельсовет
80621416101с Зилим-Карановосело
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