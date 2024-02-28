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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Шушары, Кошелевской волости, Царскосельского уезда, Я. М. Мольца в д. Липки. 1895–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
По жалобе осужденного крестьянина Н. Рюткапен на сельского старосту с. Шушары Кошелевской волости Царскосельского уезда. 1898–1899 гг. // Центральный государственный исто Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3936Шушары, д. удел.при рч. Кузминке.6950194191Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
580. Шушары, деревня бывшая удельная, при речке Кузминке, дворов 55, жителей 410, школа, 2 лавки
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Шушары д. 81 стан13101 участок8город Царское Село.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
213369ШушарыЖ.-Д. ст.59°48.3'с.ш.30°23.4'в.д.О-36-001