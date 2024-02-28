деревня Шушары, деревня Шушары, Пушкинский район, город федерального значения Санкт-Петербург (на 2018) — Familio

Шушары

Пушкинский район, город федерального значения Санкт-Петербург (на 2018)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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О перечислении крестьянина д. Шушары, Кошелевской волости, Царскосельского уезда, Я. М. Мольца в д. Липки. 1895–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
По жалобе осужденного крестьянина Н. Рюткапен на сельского старосту с. Шушары Кошелевской волости Царскосельского уезда. 1898–1899 гг. // Центральный государственный исто Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Царскосельский уезд
3936Шушары, д. удел.при рч. Кузминке.6950194191
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Царскосельский уезд, Кошелевская волость
580. Шушары, деревня бывшая удельная, при речке Кузминке, дворов 55, жителей 410, школа, 2 лавки

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Кошелевская волость
Шушары д. 81 стан13101 участок8город Царское Село.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Санкт-Петербург, Пушкинский район
213369ШушарыЖ.-Д. ст.59°48.3'с.ш.30°23.4'в.д.О-36-001
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