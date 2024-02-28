деревня Екатериновка, деревня Екатериновка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Екатериновка

Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2516Екатериновка (Зираклы), деревня.при рч. Тетере.304066211232Р. — Часовня.
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Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Петровская волость
4Екатериновка, д. при реч. Зерекле, х.-з. маг., бак. лав., часов.304113425369Земледелие и зимой извозный промысел

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Ишимбайский район
667513Екатериновкадеревня53°39'00"56°22'00"N-40-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Ишимбайский муниципальный район, Сельское поселение Янурусовский сельсовет
80631480106д Екатериновкадеревня
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