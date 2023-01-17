Исмакаева
Азнаевская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2661Исмакаева (Смакаева), деревня.при рч. Смакай-илге.243255138114Б. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство, извозничество, делание саней.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1354. Смакаева (Исмакаева), деревня бывшая государственная, при речке Смакай-Илге, дворов 40, жителей 188, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
19Смакаева, д. при кл. Буз-Айгыр, мечеть, бак. лав., х.-з. маг.22386212206Земледелие и скотоводство