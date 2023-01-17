Андреевка
Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2484Шмитовка (Андреевка), село.при рч. Уязбаше.702574190219Р. — Церковь православная 1. Волостное правление. Пчеловодство.Показать скан
2485Шмитовка (Андреевка), деревня.при рч. Уршаке.702582524Р. —Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1579. Шмитовка (Аристова, Андреевка), село бывшее государственное, при речке Уязбаше, дворов 11, жителей 34, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь пра Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
34Шмитовское, с. при реч. Уяз- Баше, церковь, вол. правл., церковно-приходская школа70—278184Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
519081Андреевкасело54°14'00"55°43'00"N-40-064
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80605452106с Андреевкасело