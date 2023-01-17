село Андреевка, село Андреевка, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Андреевка

Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2484Шмитовка (Андреевка), село.при рч. Уязбаше.702574190219Р. — Церковь православная 1. Волостное правление. Пчеловодство.
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2485Шмитовка (Андреевка), деревня.при рч. Уршаке.702582524Р. —
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Шмитовская волость
1579. Шмитовка (Аристова, Андреевка), село бывшее государственное, при речке Уязбаше, дворов 11, жителей 34, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь пра Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Шмитовская волость
34Шмитовское, с. при реч. Уяз- Баше, церковь, вол. правл., церковно-приходская школа70278184Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Аургазинский район
519081Андреевкасело54°14'00"55°43'00"N-40-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Аургазинский муниципальный район, Сельское поселение Тукаевский сельсовет
80605452106с Андреевкасело
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