Рынин Иван Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рынина Ульяна Сергеевна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Рынин Матвей Иванович Большой
Мать ребёнка: Рынина Ульяна Сергеевна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Извощикова (Рынина) Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Рынина Ульяна Сергеевна
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Рынина Ульяна Сергеевна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Рынин Матвей Иванович Меньшой
Мать ребёнка: Рынина Ульяна Сергеевна
Смерть
Неизвестно