Рынин Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРынин Иван Николаевич

Рынин Иван Николаевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рынина Ульяна Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Рынин Матвей Иванович Большой

Мать ребёнка: Рынина Ульяна Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Извощикова (Рынина) Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Рынина Ульяна Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Рынин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Рынина Ульяна Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Рынин Матвей Иванович Меньшой

Мать ребёнка: Рынина Ульяна Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.