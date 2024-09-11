Петрыкин КАЛИННИК ВАСИЛИСКОВ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1857
Сын: Петрыкин КЛИМЕНТ КАЛИНИКОВ
Мать ребёнка: Петрыкина НАТАЛЬЯ САВВИНА
Рождение ребёнка
18.08.1858
Мать ребёнка: Петрыкина НАТАЛЬЯ САВВИНА
Рождение ребёнка
17.06.1860
Сын: Петрыкин ЛЕОНТИЙ КАЛИНИКОВ
Мать ребёнка: Петрыкина НАТАЛЬЯ САВВИНА
Рождение ребёнка
20.05.1863
Дочь: Петрыкина ЕЛЕНА КАЛИННИКОВА
Мать ребёнка: Петрыкина НАТАЛЬЯ САВВИНА
Рождение ребёнка
1865
Сын: Петрыкин СТЕФАН КАЛИННИКОВ
Мать ребёнка: Петрыкина НАТАЛЬЯ САВВИНА
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Петрыкина ВАССА КАЛИННИКОВА
Мать ребёнка: Петрыкина НАТАЛЬЯ САВВИНА
Рождение ребёнка
03.07.1868
Сын: Петрыкин ЕВФИМИЙ КАЛИННИКОВ
Мать ребёнка: Петрыкина НАТАЛЬЯ САВВИНА
Рождение ребёнка
05.12.1868
Сын: Петрыкин НИКОЛАЙ КАЛИННИКОВ
Мать ребёнка: Петрыкина НАТАЛЬЯ САВВИНА
Рождение ребёнка
20.02.1871
Сын: Петрыкин ТИМОФЕЙ КАЛИННИКОВ
Мать ребёнка: Петрыкина НАТАЛЬЯ САВВИНА
Рождение ребёнка
24.05.1873
Сын: Петрыкин ГЕОРГИЙ КАЛИННИКОВ
Мать ребёнка: Петрыкина НАТАЛЬЯ САВВИНА