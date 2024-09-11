Петрыкин КАЛИННИК ВАСИЛИСКОВ 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрыкин КАЛИННИК ВАСИЛИСКОВ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Петрыкин ВАСИЛИСК ЕФИМОВ

Мать: Петрыкина (Белоусова) ТАТЬЯНА ИЛЬИНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрыкина НАТАЛЬЯ САВВИНА

Рождение ребёнка
22.01.1857

Сын: Петрыкин КЛИМЕНТ КАЛИНИКОВ

Мать ребёнка: Петрыкина НАТАЛЬЯ САВВИНА

Рождение ребёнка
18.08.1858

Сын: Петрыкин МИРОН КАЛИНИКОВ

Мать ребёнка: Петрыкина НАТАЛЬЯ САВВИНА

Рождение ребёнка
17.06.1860

Сын: Петрыкин ЛЕОНТИЙ КАЛИНИКОВ

Мать ребёнка: Петрыкина НАТАЛЬЯ САВВИНА

Рождение ребёнка
20.05.1863

Дочь: Петрыкина ЕЛЕНА КАЛИННИКОВА

Мать ребёнка: Петрыкина НАТАЛЬЯ САВВИНА

Рождение ребёнка
1865

Сын: Петрыкин СТЕФАН КАЛИННИКОВ

Мать ребёнка: Петрыкина НАТАЛЬЯ САВВИНА

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Петрыкина ВАССА КАЛИННИКОВА

Мать ребёнка: Петрыкина НАТАЛЬЯ САВВИНА

Рождение ребёнка
03.07.1868

Сын: Петрыкин ЕВФИМИЙ КАЛИННИКОВ

Мать ребёнка: Петрыкина НАТАЛЬЯ САВВИНА

Рождение ребёнка
05.12.1868

Сын: Петрыкин НИКОЛАЙ КАЛИННИКОВ

Мать ребёнка: Петрыкина НАТАЛЬЯ САВВИНА

Рождение ребёнка
20.02.1871

Сын: Петрыкин ТИМОФЕЙ КАЛИННИКОВ

Мать ребёнка: Петрыкина НАТАЛЬЯ САВВИНА

Рождение ребёнка
24.05.1873

Сын: Петрыкин ГЕОРГИЙ КАЛИННИКОВ

Мать ребёнка: Петрыкина НАТАЛЬЯ САВВИНА

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