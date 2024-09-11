Петрыкина (Белоусова) ТАТЬЯНА ИЛЬИНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти10.02.1887
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Белоусов ИЛЬЯ БОРИСОВ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрыкин ЕВСИГНЕЙ ВАСИЛИСКОВ
Отец ребёнка: Петрыкин ВАСИЛИСК ЕФИМОВ
Рождение ребёнка
1835
Сын: Петрыкин ДМИТРИЙ ВАСИЛИСКОВ
Отец ребёнка: Петрыкин ВАСИЛИСК ЕФИМОВ
Рождение ребёнка
1838
Сын: Петрыкин КАЛИННИК ВАСИЛИСКОВ
Отец ребёнка: Петрыкин ВАСИЛИСК ЕФИМОВ
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Петрыкин ВАСИЛИСК ЕФИМОВ
Рождение ребёнка
1847
Сын: Петрыкин НИКИТА ВАСИЛИСКОВ
Отец ребёнка: Петрыкин ВАСИЛИСК ЕФИМОВ
Смерть
10.02.1887
Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Она умерла в 76 лет натурально, уже была вдовой на момент смерти.