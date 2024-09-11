Петрыкина (Белоусова) ТАТЬЯНА ИЛЬИНА 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрыкина (Белоусова) ТАТЬЯНА ИЛЬИНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

10.02.1887

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Белоусов ИЛЬЯ БОРИСОВ

Мать: Белоусова АКУЛИНА ФЕДОТОВА

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрыкин ВАСИЛИСК ЕФИМОВ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрыкин ЕВСИГНЕЙ ВАСИЛИСКОВ

Отец ребёнка: Петрыкин ВАСИЛИСК ЕФИМОВ

Рождение ребёнка
1835

Сын: Петрыкин ДМИТРИЙ ВАСИЛИСКОВ

Отец ребёнка: Петрыкин ВАСИЛИСК ЕФИМОВ

Рождение ребёнка
1838

Сын: Петрыкин КАЛИННИК ВАСИЛИСКОВ

Отец ребёнка: Петрыкин ВАСИЛИСК ЕФИМОВ

Рождение ребёнка
1845

Сын: Петрыкин ПЕТР ВАСИЛИСКОВ

Отец ребёнка: Петрыкин ВАСИЛИСК ЕФИМОВ

Рождение ребёнка
1847

Сын: Петрыкин НИКИТА ВАСИЛИСКОВ

Отец ребёнка: Петрыкин ВАСИЛИСК ЕФИМОВ

Смерть
10.02.1887
Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Она умерла в 76 лет натурально, уже была вдовой на момент смерти.

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