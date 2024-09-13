Петрыкин НИКИТА ВАСИЛИСКОВ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
09.11.1866
Рождение ребёнка
01.12.1868
Мать ребёнка: Петрыкина ПАРАСКЕВА ИВАНОВА
Рождение ребёнка
24.03.1877
Дочь: Петрыкина АЛЕКСАНДРА НИКИТИНА
Мать ребёнка: Петрыкина ПАРАСКЕВА ИВАНОВА
Рождение ребёнка
03.08.1882
Дочь: Петрыкина ЕВДОКИЯ НИКИТИНА
Мать ребёнка: Петрыкина ПАРАСКЕВА ИВАНОВА
Рождение ребёнка
06.07.1887
Сын: Петрыкин ПРОКОПИЙ НИКИТЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Петрыкина ПАРАСКЕВА ИВАНОВА
Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Восприемники: Тарасов Алексей Захарович и Ирина Агафья Дмитриевна