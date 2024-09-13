Петрыкин НИКИТА ВАСИЛИСКОВ 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрыкин НИКИТА ВАСИЛИСКОВ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Петрыкин ВАСИЛИСК ЕФИМОВ

Мать: Петрыкина (Белоусова) ТАТЬЯНА ИЛЬИНА

Бракосочетание
09.11.1866

Жена: Петрыкина ПАРАСКЕВА ИВАНОВА

Рождение ребёнка
01.12.1868

Сын: Петрыкин НАУМ НИКИТЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Петрыкина ПАРАСКЕВА ИВАНОВА

Рождение ребёнка
24.03.1877

Дочь: Петрыкина АЛЕКСАНДРА НИКИТИНА

Мать ребёнка: Петрыкина ПАРАСКЕВА ИВАНОВА

Рождение ребёнка
03.08.1882

Дочь: Петрыкина ЕВДОКИЯ НИКИТИНА

Мать ребёнка: Петрыкина ПАРАСКЕВА ИВАНОВА

Рождение ребёнка
06.07.1887

Сын: Петрыкин ПРОКОПИЙ НИКИТЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Петрыкина ПАРАСКЕВА ИВАНОВА

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Восприемники: Тарасов Алексей Захарович и Ирина Агафья Дмитриевна

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