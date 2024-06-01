Пивкина Авдотья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
IX ревизская сказка №44 (Малый Толкай) X ревизская сказка №44 (Малый Толкай)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пивкин Петр Алексеев
Рождение ребёнка
12.08.1829
Сын: Пивкин Фрол Петров
Отец ребёнка: Пивкин Петр Алексеев
IX ревизская сказка №44 (Малый Толкай) X ревизская сказка №44 (Малый Толкай)
Рождение ребёнка
1832
Сын: Пивкин Платон Петров
Отец ребёнка: Пивкин Петр Алексеев
IX ревизская сказка №44 (Малый Толкай) X ревизская сказка №44 (Малый Толкай) отдан в рекруты в 1854 году
Рождение ребёнка
14.08.1835
Сын: Пивкин Максим Петров
Отец ребёнка: Пивкин Петр Алексеев
IX ревизская сказка №44 (Малый Толкай) X ревизская сказка №44 (Малый Толкай)
Смерть
Неизвестно