Пивкин Петр Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Пивкин Алексей Антонов
Мать: не указана
VI ревизская сказка №22 (Малый Толкай) IX ревизская сказка №44 (Малый Толкай) X ревизская сказка №44 (Малый Толкай)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пивкина Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
12.08.1829
Сын: Пивкин Фрол Петров
Мать ребёнка: Пивкина Авдотья Андреева
IX ревизская сказка №44 (Малый Толкай) X ревизская сказка №44 (Малый Толкай)
Рождение ребёнка
1832
Сын: Пивкин Платон Петров
Мать ребёнка: Пивкина Авдотья Андреева
IX ревизская сказка №44 (Малый Толкай) X ревизская сказка №44 (Малый Толкай) отдан в рекруты в 1854 году
Рождение ребёнка
14.08.1835
Сын: Пивкин Максим Петров
Мать ребёнка: Пивкина Авдотья Андреева
IX ревизская сказка №44 (Малый Толкай) X ревизская сказка №44 (Малый Толкай)
Смерть
Неизвестно