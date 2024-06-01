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Пивкин Петр Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Пивкин Алексей Антонов

Мать: не указана

VI ревизская сказка №22 (Малый Толкай) IX ревизская сказка №44 (Малый Толкай) X ревизская сказка №44 (Малый Толкай)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пивкина Авдотья Андреева

Рождение ребёнка
12.08.1829

Сын: Пивкин Фрол Петров

Мать ребёнка: Пивкина Авдотья Андреева

Малый Толкай, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
IX ревизская сказка №44 (Малый Толкай) X ревизская сказка №44 (Малый Толкай)
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пивкин Платон Петров

Мать ребёнка: Пивкина Авдотья Андреева

IX ревизская сказка №44 (Малый Толкай) X ревизская сказка №44 (Малый Толкай) отдан в рекруты в 1854 году
Рождение ребёнка
14.08.1835

Сын: Пивкин Максим Петров

Мать ребёнка: Пивкина Авдотья Андреева

Малый Толкай, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
IX ревизская сказка №44 (Малый Толкай) X ревизская сказка №44 (Малый Толкай)
Смерть
Неизвестно

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