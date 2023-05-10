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Кохонов Прохор Александров

Место рождения

Подузово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

13.05.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Кошолапов Александр Минаев

Мать: Аксинья Филлимонова

Подузово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Елинская (Кохонова) Феодосия Прохоровна

Мать ребёнка: Кохонова (Батурина) Мария Мамонтова

Подузово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ковалева (Кохонова) Анна Прохоровна

Мать ребёнка: не указана

Подузово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Смерть
13.05.1922

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