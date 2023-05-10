Кохонов Прохор Александров
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти13.05.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Кошолапов Александр Минаев
Мать: Аксинья Филлимонова
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Елинская (Кохонова) Феодосия Прохоровна
Мать ребёнка: Кохонова (Батурина) Мария Мамонтова
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ковалева (Кохонова) Анна Прохоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.05.1922