Елинская (Кохонова) Феодосия Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1930
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Елинский Трофим Анисимович
Рождение ребёнка
08.11.1909
Сын: Елинский Павел Трофимович
Отец ребёнка: Елинский Трофим Анисимович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Якимцева (Елинская Кохонова) Фекла Трофимовна
Отец ребёнка: Елинский Трофим Анисимович
Рождение ребёнка
15.09.1915
Сын: Елинский Макар Трофимович
Отец ребёнка: Елинский Трофим Анисимович
Рождение ребёнка
12.05.1919
Отец ребёнка: Елинский Трофим Анисимович
Раскулачивание
1929
Смерть
1930
Лобва, Новолялинский, Свердловская область