Елинская (Кохонова) Феодосия Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елинская (Кохонова) Феодосия Прохоровна

Место рождения

Подузово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Кохонов Прохор Александров

Мать: Кохонова (Батурина) Мария Мамонтова

Подузово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Елинский Илья Трофимович

Отец ребёнка: Елинский Трофим Анисимович

Подузово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
08.11.1909

Сын: Елинский Павел Трофимович

Отец ребёнка: Елинский Трофим Анисимович

Подузово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Якимцева (Елинская Кохонова) Фекла Трофимовна

Отец ребёнка: Елинский Трофим Анисимович

Подузово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.09.1915

Сын: Елинский Макар Трофимович

Отец ребёнка: Елинский Трофим Анисимович

Подузово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
12.05.1919

Сын: Елинский Иван Трофимович

Отец ребёнка: Елинский Трофим Анисимович

Подузово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Раскулачивание
1929
Смерть
1930
Лобва, Новолялинский, Свердловская область

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