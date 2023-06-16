Кохонова (Батурина) Мария Мамонтова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батурин Мамонт Евдокимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Елинская (Кохонова) Феодосия Прохоровна
Отец ребёнка: Кохонов Прохор Александров
Подузово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно