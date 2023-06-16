Кохонова (Батурина) Мария Мамонтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кохонова (Батурина) Мария Мамонтова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батурин Мамонт Евдокимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Елинская (Кохонова) Феодосия Прохоровна

Отец ребёнка: Кохонов Прохор Александров

Подузово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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