Шмараева Прасковья Степановна 1742 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева Прасковья Степановна

Место рождения

Теребрено, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Теребрено, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмараев Яков Лукьянович

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Шмараев Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Шмараев Яков Лукьянович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Шмараев Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: Шмараев Яков Лукьянович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1765
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

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