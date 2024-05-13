Шмараева Прасковья Степановна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Сын: Шмараев Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Шмараев Яков Лукьянович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Шмараев Яков Лукьянович
Смерть
1765