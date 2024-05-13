Шмараев Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1770
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Шмараева) Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Шмараева (Полуехтова) Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Шмараев Кузьма Алексеевич
Мать ребёнка: Шмараева (Полуехтова) Татьяна Яковлевна
Смерть
1807