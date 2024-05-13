Шмараев Алексей Яковлевич 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараев Алексей Яковлевич

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Шмараев Яков Лукьянович

Мать: Шмараева Прасковья Степановна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1770

Жена: Шмараева (Полуехтова) Татьяна Яковлевна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Шмараева) Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Шмараева (Полуехтова) Татьяна Яковлевна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Шмараев Кузьма Алексеевич

Мать ребёнка: Шмараева (Полуехтова) Татьяна Яковлевна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1807
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

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