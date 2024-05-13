Шмараева (Полуехтова) Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1770
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Шмараева) Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Шмараев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Шмараев Кузьма Алексеевич
Отец ребёнка: Шмараев Алексей Яковлевич
Смерть
1788