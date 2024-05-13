Шмараева (Полуехтова) Татьяна Яковлевна 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Полуехтова) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1770

Муж: Шмараев Алексей Яковлевич

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Шмараева) Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Шмараев Алексей Яковлевич

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Шмараев Кузьма Алексеевич

Отец ребёнка: Шмараев Алексей Яковлевич

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1788
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

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