Сонин Пётр Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 21.06.1831 ст.
Дата смерти18.10.1882 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 21.06.1831 ст.
Отец: Сонин Егор Яковлевич
1) Метрики. Отец ГЕОРГИЙ (Егор!) Яковлевич Сонин 2) Год рождения 1831 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где по РС №9 (1850 г.) указан возраст 19 лет. Архив ГАТО (Та... Показать все
Поручитель
19.01.1847 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.113об-114 брак Аксенов/ Евдокия Поручители: Поздняков, Пётр Егорович Сонин (здесь уже указан как из Грязновки или полный тезка?), Аксенов, Леншин
Бракосочетание
16.09.1849 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.154об-155 брак Пётр Егорович Сонин 18 / Варвара Васильевна Уколова (дочь Василия Прокопьевича) поручители6 Пантелей Егорович Корабельников, Аксенов, Уколовы
Место жительства
1850 ст.
Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л40_Павловское. В графе "Из того числа выбыло": перечислен по предписанию палаты Государственных имуществ от 19 июня(июля?) 1857 года за № 15114 того же общества в... Показать все
Рождение ребёнка
С 1850 по 1851 ст.
Дочь: Емельянова (Сонина) Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Сонина (Уколова) Варвара Васильевна
1851 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 7 лет. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л171_РС-1858г. с.Грязновка. Семья № (7... Показать все
Восприемник
25.06.1851 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.5об-6 родился Пётр родители: Михаил Логвинович Савинков/ Олимпиада Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: (Сонина) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Сонина (Уколова) Варвара Васильевна
1853 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 5. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л171_РС-1858г. с.Грязновка. Семья № (73) ... Показать все
Рождение ребёнка
23.04.1856 ст.
Сын: Сонин Егор Петрович
Мать ребёнка: Сонина (Уколова) Варвара Васильевна
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 1 год и 1 месяц и дата рождения. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л171_РС-1858г. ... Показать все
Рождение ребёнка
16.01.1868 ст.
Сын: Сонин Иван Петрович
Мать ребёнка: Сонина (Уколова) Варвара Васильевна
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.104.Л.32об-33
Поручитель
26.01.1869 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.105.Л.80об-81 брак Уколов / Жданова, с.Павелки Поручители: К.С. Уколов, Уколовы, Пётр Егорович Сонин,
Рождение ребёнка
15.06.1869 ст.
Дочь: (Сонина) Агриппина Петровна
Мать ребёнка: Сонина (Уколова) Варвара Васильевна
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.105.Л.69об-70
Восприемник
13.09.1870 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.111.Л.92об-93 родился Фёдор у Леньшина
Рождение ребёнка
07.08.1876 ст.
Дочь: (Сонина) Наталья Петровна
Мать ребёнка: Сонина (Уколова) Варвара Васильевна
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.128.Л.295об-296
Смерть
18.10.1882 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.145.Л.229об-230 53 г. от водки