Сонина Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Сонин Пётр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сонин Пётр Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно