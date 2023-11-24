Сонина Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонина Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Сонин Пётр Егорович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сонин Пётр Егорович

Место жительства
Неизвестно
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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