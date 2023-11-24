Сонин Егор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Марфа Егоровна
Мать ребёнка: Сонина Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Дочь: Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Сонина Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Сын: Сонин Пётр Егорович
Мать ребёнка: Сонина Варвара Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно