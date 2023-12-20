Чиркова Анастасия Ионина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Чирков Виссарион Феодоров
Отец ребёнка: Чирков Феодор Григорьев
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Чирков Феодор Григорьев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Чиркова) Мавра Феодорова
Отец ребёнка: Чирков Феодор Григорьев
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Чирков Феодор Григорьев
Смерть
Неизвестно