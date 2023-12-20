Чиркова Анастасия Ионина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова Анастасия Ионина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Чирков Виссарион Феодоров

Отец ребёнка: Чирков Феодор Григорьев

Рождение ребёнка
1845

Сын: Чирков Ефрем Феодоров

Отец ребёнка: Чирков Феодор Григорьев

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Чиркова) Мавра Феодорова

Отец ребёнка: Чирков Феодор Григорьев

Рождение ребёнка
1851

Сын: Чирков Василий Феодоров

Отец ребёнка: Чирков Феодор Григорьев

Смерть
Неизвестно

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