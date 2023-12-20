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Чирков Ефрем Феодоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Чирков Феодор Григорьев

Мать: Чиркова Анастасия Ионина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова (Щепина) Мария Ульянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чирков Василий Ефремович

Мать ребёнка: Чиркова (Нагавицына) Анна Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
пчеловод
Место жительства
Неизвестно
Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1865

Жена: Чиркова (Нагавицына) Анна Михайлова

Рождение ребёнка
11.07.1866

Сын: Чирков Илья Ефремович

Мать ребёнка: Чиркова (Нагавицына) Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ольга Ефремова

Мать ребёнка: Чиркова (Щепина) Мария Ульянова

Рождение ребёнка
1893

Сын: Чирков Тимофей Ефремович

Мать ребёнка: Чиркова (Щепина) Мария Ульянова

Рождение ребёнка
1896

Сын: Чирков Василий Ефремович

Мать ребёнка: Чиркова (Щепина) Мария Ульянова

Смерть
Неизвестно

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