Чирков Ефрем Феодоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Чирков Феодор Григорьев
Мать: Чиркова Анастасия Ионина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чиркова (Нагавицына) Анна Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
пчеловод
Место жительства
Неизвестно
Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1865
Рождение ребёнка
11.07.1866
Мать ребёнка: Чиркова (Нагавицына) Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ольга Ефремова
Мать ребёнка: Чиркова (Щепина) Мария Ульянова
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Чиркова (Щепина) Мария Ульянова
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Чиркова (Щепина) Мария Ульянова
Смерть
Неизвестно