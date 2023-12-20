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Чирков Феодор Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Чирков Григорий Семенов

Мать: Чиркова Василиса

Место жительства
Неизвестно
Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Чирков Виссарион Феодоров

Мать ребёнка: Чиркова Анастасия Ионина

Рождение ребёнка
1845

Сын: Чирков Ефрем Феодоров

Мать ребёнка: Чиркова Анастасия Ионина

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Чиркова) Мавра Феодорова

Мать ребёнка: Чиркова Анастасия Ионина

Рождение ребёнка
1851

Сын: Чирков Василий Феодоров

Мать ребёнка: Чиркова Анастасия Ионина

Смерть
Неизвестно

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