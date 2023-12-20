Чирков Феодор Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Чирков Григорий Семенов
Мать: Чиркова Василиса
Место жительства
Неизвестно
Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835
Сын: Чирков Виссарион Феодоров
Мать ребёнка: Чиркова Анастасия Ионина
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Чиркова Анастасия Ионина
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Чиркова) Мавра Феодорова
Мать ребёнка: Чиркова Анастасия Ионина
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Чиркова Анастасия Ионина
Смерть
Неизвестно