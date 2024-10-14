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Поляков Яков Александрович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Поляков Александр Андреянович

Мать: Полякова Ефимия Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 лист
Место жительства
Неизвестно
Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Поляков Савин Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
Кр. Муз. Ед/хр.2506. N76
Рождение ребёнка
1801

Сын: Поляков Осип Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
Кр. Муз. Ед/хр.2506. N76
Рождение ребёнка
1807

Сын: Поляков Потап Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
Кр. Муз. Ед/хр.2506. N76
Смерть
Неизвестно

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