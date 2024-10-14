Поляков Яков Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 лист
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: не указана
Кр. Муз. Ед/хр.2506. N76
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: не указана
Кр. Муз. Ед/хр.2506. N76
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: не указана
Кр. Муз. Ед/хр.2506. N76
Смерть
Неизвестно