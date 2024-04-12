Каменская (Посохина) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменская (Посохина) Екатерина Михайловна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Посохин Михаил Иванович

Мать: Посохина Анастасия Львова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1851

Муж: Каменский Василий Федорович

Рождение ребёнка
16.11.1851

Сын: Каменский Михаил Васильев

Отец ребёнка: Каменский Василий Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.12.1852

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Каменский Василий Федорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
18.06.1854

Сын: Каменский Иван Васильев

Отец ребёнка: Каменский Василий Федорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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