Каменская (Посохина) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Посохин Михаил Иванович
Бракосочетание
04.02.1851
Рождение ребёнка
16.11.1851
Сын: Каменский Михаил Васильев
Отец ребёнка: Каменский Василий Федорович
Рождение ребёнка
05.12.1852
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Каменский Василий Федорович
Рождение ребёнка
18.06.1854
Отец ребёнка: Каменский Василий Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно