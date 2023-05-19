Посохина (-) Анастасия Львова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Посохин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Посохин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Посохин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каменская Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Посохин Михаил Иванович
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно