Посохина (-) Анастасия Львова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посохина (-) Анастасия Львова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Посохин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Посохин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Посохин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каменская Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Посохин Михаил Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посохин Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно