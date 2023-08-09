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Каменский Василий Федорович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Каменский Федор Филипов

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1851

Жена: Каменская Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
16.11.1851

Сын: Каменский Михаил Васильев

Мать ребёнка: Каменская Екатерина Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.12.1852

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Каменская Екатерина Михайловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
18.06.1854

Сын: Каменский Иван Васильев

Мать ребёнка: Каменская Екатерина Михайловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно