Каменский Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Каменский Федор Филипов
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1851
Рождение ребёнка
16.11.1851
Сын: Каменский Михаил Васильев
Мать ребёнка: Каменская Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
05.12.1852
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Каменская Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
18.06.1854
Мать ребёнка: Каменская Екатерина Михайловна
Смерть
Неизвестно