Федоренко Григорий Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1921
Дата смерти05.06.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1949
Сын: Федоренко Валентин Григорьевич
Мать ребёнка: Федоренко (Письменная) Ефросинья Аврамовна
Рождение ребёнка
27.01.1956
Сын: Федоренко Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Федоренко (Письменная) Ефросинья Аврамовна
Смерть
05.06.2005