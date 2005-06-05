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Федоренко Григорий Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1921

Дата смерти

05.06.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1921

Отец: Федоренко Митрофан Григорьевич

Мать: Федоренко Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоренко (Письменная) Ефросинья Аврамовна

Рождение ребёнка
31.01.1949

Сын: Федоренко Валентин Григорьевич

Мать ребёнка: Федоренко (Письменная) Ефросинья Аврамовна

Рождение ребёнка
27.01.1956

Сын: Федоренко Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Федоренко (Письменная) Ефросинья Аврамовна

Смерть
05.06.2005

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