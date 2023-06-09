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Федоренко Митрофан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1898

Дата смерти

11.09.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1898

Отец: Федоренко Григорий Михайлович

Мать: Федоренко (Иванова) Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоренко Александра Петровна

Рождение ребёнка
12.04.1921

Сын: Федоренко Григорий Митрофанович

Мать ребёнка: Федоренко Александра Петровна

Рождение ребёнка
19.08.1926

Дочь: Тарасова (Федоренко) Нина Митрофановна

Мать ребёнка: Федоренко Александра Петровна

Рождение ребёнка
18.01.1928

Сын: Федоренко Владимир Митрофанович

Мать ребёнка: Федоренко Александра Петровна

Рождение ребёнка
06.10.1930

Сын: Федоренко Михаил Митрофанович

Мать ребёнка: Федоренко Александра Петровна

Смерть
11.09.1973

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