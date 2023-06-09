Федоренко Митрофан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1898
Дата смерти11.09.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1898
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1921
Сын: Федоренко Григорий Митрофанович
Мать ребёнка: Федоренко Александра Петровна
Рождение ребёнка
19.08.1926
Дочь: Тарасова (Федоренко) Нина Митрофановна
Мать ребёнка: Федоренко Александра Петровна
Рождение ребёнка
18.01.1928
Сын: Федоренко Владимир Митрофанович
Мать ребёнка: Федоренко Александра Петровна
Рождение ребёнка
06.10.1930
Сын: Федоренко Михаил Митрофанович
Мать ребёнка: Федоренко Александра Петровна
Смерть
11.09.1973