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Федоренко Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1898

Дата смерти

10.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
12.04.1921

Сын: Федоренко Григорий Митрофанович

Отец ребёнка: Федоренко Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
19.08.1926

Дочь: Тарасова (Федоренко) Нина Митрофановна

Отец ребёнка: Федоренко Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
18.01.1928

Сын: Федоренко Владимир Митрофанович

Отец ребёнка: Федоренко Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
06.10.1930

Сын: Федоренко Михаил Митрофанович

Отец ребёнка: Федоренко Митрофан Григорьевич

Смерть
10.12.1981

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