Федоренко Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1898
Дата смерти10.12.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1921
Сын: Федоренко Григорий Митрофанович
Отец ребёнка: Федоренко Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
19.08.1926
Дочь: Тарасова (Федоренко) Нина Митрофановна
Отец ребёнка: Федоренко Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
18.01.1928
Сын: Федоренко Владимир Митрофанович
Отец ребёнка: Федоренко Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
06.10.1930
Сын: Федоренко Михаил Митрофанович
Отец ребёнка: Федоренко Митрофан Григорьевич
Смерть
10.12.1981