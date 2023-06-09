Федоренко (Письменная) Ефросинья Аврамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1949
Сын: Федоренко Валентин Григорьевич
Отец ребёнка: Федоренко Григорий Митрофанович
Рождение ребёнка
27.01.1956
Сын: Федоренко Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Федоренко Григорий Митрофанович
Смерть
Неизвестно