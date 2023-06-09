Федоренко (Письменная) Ефросинья Аврамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко (Письменная) Ефросинья Аврамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Григорий Митрофанович

Рождение ребёнка
31.01.1949

Сын: Федоренко Валентин Григорьевич

Отец ребёнка: Федоренко Григорий Митрофанович

Рождение ребёнка
27.01.1956

Сын: Федоренко Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Федоренко Григорий Митрофанович

Смерть
Неизвестно

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