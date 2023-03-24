Шутова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Иван Гигорьевич

Отец ребёнка: Шутов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушмакина (Шутова) Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Шутов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
21.10.1931

Дочь: Клековкина (Шутова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Шутов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

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