Шутова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шутов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бушмакина (Шутова) Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Шутов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1931
Дочь: Клековкина (Шутова) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Шутов Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно